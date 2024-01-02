23 yıl önce yüzlerce hacıyı taşıyan feribot battı feribot batığı böyle görüntülendi

Geminin batması çok hızlı şekilde gerçekleşirken, gemideki yolcu sayısına ilişkin net liste bulunamadı. Mısır makamları nihai ölü sayısını 470 olarak belirledi, 180 yolcu ve mürettebat ise hayatta kalmayı başararak kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.