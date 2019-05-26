23 Haziran için bomba anket! Binali Yıldırım mı önde Ekrem İmamoğlu mu?
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışla ilgili son anketi açıkladı.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketine göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili Binali Yıldırım'dan bir tık önde olduğunu belirtirken; Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışında başa baş gittiğini söyledi.
YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesi ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olmasının ardından tüm gözler İstanbul'a çevrilirken anket şirketleri de sonuçları açıklamaya devam ediyor. Habertürk'te yayınlanan 'Manşet' programına konuk olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketini açıkladı.
Kulat, Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'dan bir tık önde olduğunu belirtirken, Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı ise Binali Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışında kafa kafaya gittiğini dile getirdi.
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı yenilenecek olan İstanbul seçiminde kazananı HDP seçmeninin belirleyeceğini iddia etti.