23 Haziran için bomba anket! Binali Yıldırım mı önde Ekrem İmamoğlu mu?

YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesi ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olmasının ardından tüm gözler İstanbul'a çevrilirken anket şirketleri de sonuçları açıklamaya devam ediyor. Habertürk'te yayınlanan 'Manşet' programına konuk olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketini açıkladı.