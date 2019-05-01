23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden 23. Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. Sezonda öne çıkan performanslar ve Türk tiyatrosuna emek veren isimler toplam 12'si normal 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 dalda verilen ödüllerle onurlandırıldı. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu, Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy üstlendi.