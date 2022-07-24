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215 kaçak Afgan, sınır dışı ediliyor! Edirne'den İstanbul'a böyle gönderildiler

215 kaçak Afgan, sınır dışı ediliyor! Edirne'den İstanbul'a böyle gönderildiler

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

215 kaçak Afgan, sınır dışı ediliyor! Edirne'den İstanbul'a böyle gönderildiler

Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

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215 kaçak Afgan, sınır dışı ediliyor! Edirne'den İstanbul'a böyle gönderildiler

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

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215 kaçak Afgan, sınır dışı ediliyor! Edirne'den İstanbul'a böyle gönderildiler

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

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215 kaçak Afgan, sınır dışı ediliyor! Edirne'den İstanbul'a böyle gönderildiler

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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