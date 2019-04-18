21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor! 15 çocuğunun altısı..

21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor! 15 çocuğunun altısı..

Kurtik Dağı eteklerindeki Ağıllı köyünde yaşayan Mehmet Selim Tarhan (58), 9 çocuğunun annesini kaybedince 21 yıl önce Gülsüm Tarhan ile evlendi.

21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor! 15 çocuğunun altısı.. - Sayfa 1

Mehmet Selim Tarhan'ın maddi durumu iyi olmadığı için çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan'ın 6 çocuğu dünyaya geldi.

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21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor! 15 çocuğunun altısı.. - Sayfa 2

Yıllardan beri çadırda yaşayan ailenin 15 çocuğundan 6'sı, evlenerek yeni yuvalarına gitti.

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21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor! 15 çocuğunun altısı.. - Sayfa 3

Ailenin 4 çocuğu ise Muş'ta yatılı okullarda eğitimini sürdürüyor.

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21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor! 15 çocuğunun altısı.. - Sayfa 4

Tarhan çifti, Ağıllı köyünde kurdukları çadırda 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

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