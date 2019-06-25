21 yıl önce bacağını kaybetmişti! Dalış tutkusu ile yaşama tutundu
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 21 yıl önce gittiği avda arkadaşının tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan ve sol bacağını kaybeden Gökhan Koç (47), yaşama dalış tutkusuyla tutundu. Her gün denize dalıp zıpkınla balık avlayan Koç, "Bütün engelliler suda yüzmeye müsaittir. Suda engel yok. Hepiniz suya girin." dedi.
Marmara Ereğlisi'nde lokanta ve kafe işleten 3 çocuk babası Gökhan Koç, 1998 yılında, gittiği av sırasında arkadaşının tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucu yaralanınca, kaldırıldığı hastanede sol bacağını kaybetti.
Genç yaşta bir bacağını kaybeden Koç, ilk günler hayata küstü, insan içine çıkmakta zorluklar yaşarken çok sevdiği denizden de uzaklaştı.
O dönemlerde nişanlı olan 3 çocuk babası Koç'a hayatı bağlanması için en büyük desteği eşi ve yakınları verdi. Deniz kıyına inmeye cesaret edemediğini günler yaşadığını anlatan Koç, şunları söyledi:
"Bayağı mücadele verdim"
"Deniz en çok sevdiğim şeydi ama uzak kaldım. 3 yaşımdan beri suyun içinde olduğumuz için bir anda denizden uzak kalınca 26 yaşımda tam gençliğimin en güzel döneminde. Bir daha 1998 ile 2000 yılı arasında bayağı bir mücadele verdim."