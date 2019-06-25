21 yıl önce bacağını kaybetmişti! Dalış tutkusu ile yaşama tutundu

"Bayağı mücadele verdim"

"Deniz en çok sevdiğim şeydi ama uzak kaldım. 3 yaşımdan beri suyun içinde olduğumuz için bir anda denizden uzak kalınca 26 yaşımda tam gençliğimin en güzel döneminde. Bir daha 1998 ile 2000 yılı arasında bayağı bir mücadele verdim."