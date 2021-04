20'li yaşlarında istifa edip kendi işini kurdu! Yılda 24 milyon dolar kazanıyor

On yıldan fazla bir süre önce Pepita Marin, yeni başlayan çevrimiçi örme perakende işine odaklanmak için denetim firması PwC’deki işinden ayrıldı. Kendi şirketini kurdu. 'We Are Knitters' olarak adlandırılan şirket, şu anda yılda yaklaşık 20 milyon Euro’nun (23,8 milyon $) üzerinde ciro yapıyor.