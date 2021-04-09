20'li yaşlarında istifa edip kendi işini kurdu! Yılda 24 milyon dolar kazanıyor
Pepita Marin, 20'li yaşların başında kurumsal işinden ayrıldı ve girişimcilik fikriyle ödül aldı. Ödülün verdiği cesaretle kendi işini kurdu. Şimdi dünyaca ünlü bir marka haline getirdiği işinde, yılda 23.8 milyon dolar kazanıyor... İşi ne mi? El örgüsü şeyler yapıp satmak...
On yıldan fazla bir süre önce Pepita Marin, yeni başlayan çevrimiçi örme perakende işine odaklanmak için denetim firması PwC’deki işinden ayrıldı. Kendi şirketini kurdu. 'We Are Knitters' olarak adlandırılan şirket, şu anda yılda yaklaşık 20 milyon Euro’nun (23,8 milyon $) üzerinde ciro yapıyor.
Marin, PwC’deki meslektaşı Alberto Bravo ile We Are Knitters’ı kurdu. İkili, İspanya’daki bir üniversite tarafından düzenlenen girişimciler için düzenlenen bir yarışmada 10.000 euro hibe kazandıktan sonra işinden ayrıldı.
Marin, CNBC’ye e-posta yoluyla, We Are Knitters ile “fırsatın gerçek olduğunu” hissettiği için kurumsal işinden ayrılabildiğini söyledi.
Marin, “Bir gün kendi patronum olacağımı biliyordum,” dedi. Marin yeni yetişmekte olan girişimcilere bir tavsiyede bulunarak, “Bunu yalnız yapma çünkü yolculuk uzun” açıklamasında bulundu.