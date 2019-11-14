2028'den geldim dedi yakın gelecek 2028 yılı ve Mars hakkında bakın neler dedi

Son zamanlarda çok sık karşımıza çıkan zaman yolcularına yeni bir isim daha eklendi. Bu defa yakın gelecekten geldi zaman yolcusu 2028! Gelecekten geldiğini öne süren zaman yolcusu Nikolai, Sovyetler Birliği'nde yaşadığını ve genç yaşlarda uçuş lisansını aldığını söyleyerek çok sayıda operasyonda yer aldığını belirtti.