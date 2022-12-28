2023 gelmeden tiryakisine kötü haber geldi! En düşük sigara 33 lira olacak

2023 yılı gelmeden zamlar ard arda geldi. Sigara tiryakilerine şimdiden söyleyelim 2023 yılında en düşük sigara fiyatı 33 lira olacak. Habarturk'ten Rahim Ak yazdı. Özellikle sigarada her 1 kuruşluk artış bu vergi sistemi nedeniyle fiyata 6.8 kuruş zam olarak yansıdığı için sigarada önemli bir fiyat artışını beraberinde getiriyor. Şimdi yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE'nin en iyi ihtimalle yüzde 25 olması bekleniyor. Eğer yılın ilk yarısında olduğu gibi otomatik artış yapılırsa, en ucuz sigara fiyatının 33 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Fiyata gelen rekor zamlar bir yandan enflasyonun ateşini yükseltirken maalesef kaçak alkol ve sigara kullanımını da artırıyor.