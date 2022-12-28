2023 gelmeden tiryakisine kötü haber geldi! En düşük sigara 33 lira olacak
Sigara tiryakilerine bir kötü haber daha! 2022 yılında ard arda 4 kez zamlanan sigaraya asıl zam 2023 yılında gelecek. En düşük sigara fiyatı ise 33 lirayı bulacak. Sigara tiryakilerini üzen haberi Haberturk'ten Rahim Ak yazdı. İşte 2023 yılında sigara fiyatları...
2023 yılı gelmeden zamlar ard arda geldi. Sigara tiryakilerine şimdiden söyleyelim 2023 yılında en düşük sigara fiyatı 33 lira olacak. Habarturk'ten Rahim Ak yazdı. Özellikle sigarada her 1 kuruşluk artış bu vergi sistemi nedeniyle fiyata 6.8 kuruş zam olarak yansıdığı için sigarada önemli bir fiyat artışını beraberinde getiriyor. Şimdi yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE'nin en iyi ihtimalle yüzde 25 olması bekleniyor. Eğer yılın ilk yarısında olduğu gibi otomatik artış yapılırsa, en ucuz sigara fiyatının 33 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Fiyata gelen rekor zamlar bir yandan enflasyonun ateşini yükseltirken maalesef kaçak alkol ve sigara kullanımını da artırıyor.
Sigara ve alkollü içkilerde her 6 ayda bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sancısı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon düşükken vergi kaybı olmaması için 6 ayda bir Yİ-ÜFE kadar artışı otomatiğe bağlanan alkollü içkiler ve sigaranın ÖTV'si enflasyonun rekor artışı sonrası her iki üründe yüksek fiyat artışlarını beraberinde getirecek. Bir yandan Maliye buradan gelir elde ederken diğer yandan ise bu rekor artışlar enflasyonu yukarı taşıyor. Üstelik ölümlere sebebiyet veren sahte alkol ve kaçak sigara kullanımının artışı da cabası.
Erdoğan yetkisini kullandı
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon üzerindeki etkilerini dikkate alarak yılın ilk yarısında yüzde 62 olan Yİ-ÜFE'ye rağmen sigarada ÖTV artışını yüzde 10 ve alkollü içkilerde ise yüzde 25 ile sınırlamıştı.
Peki enflasyondaki artış aynı oranda vergilere yansıtılırsa nasıl bir tablo ortaya çıkacak?
Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Yİ-ÜFE’de Temmuz’dan bu yana beş aylık değişim yüzde 22,6 seviyesinde. 2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olsa bile ocak ayında ÖTV’de yapılacak artış yüzde 25 olacak.