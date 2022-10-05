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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu! Türk de dereceye girdi birinci bakın hangisi oldu?

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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu! Türk de dereceye girdi birinci bakın hangisi oldu?

Siena Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında bir Türk de dereceye girdi. Yılın fotoğrafı hangisi oldu? İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde(SIPA) ödül alan fotoğraflar...

2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu! Türk de dereceye girdi birinci bakın hangisi oldu?

Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Michael Kowalczyk

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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu! Türk de dereceye girdi birinci bakın hangisi oldu?

Sokak fotoğrafı kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Barry Talis

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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu! Türk de dereceye girdi birinci bakın hangisi oldu?

Sokak fotoğrafı kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Jonathan Jasberg

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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu! Türk de dereceye girdi birinci bakın hangisi oldu?

Seyahat ve macera kategorisi birincisi

Fotoğraf: Rahat Bin Mustafiz

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