2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu! Türk de dereceye girdi birinci bakın hangisi oldu?
|
Siena Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında bir Türk de dereceye girdi. Yılın fotoğrafı hangisi oldu? İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde(SIPA) ödül alan fotoğraflar...
Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Michael Kowalczyk
132
Sokak fotoğrafı kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Barry Talis
232
Sokak fotoğrafı kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Jonathan Jasberg
332
Seyahat ve macera kategorisi birincisi
Fotoğraf: Rahat Bin Mustafiz
432