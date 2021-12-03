2022'de kimin maaşı ne kadar olacak? Kalem kalem zamlı maaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammı öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yapılan yasal düzenlemeyle bütün sağlık personelinin ek ödemeleri genel bütçeye aktarıldı.
Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler ile diş hekimlerinin ek göstergesi de 17 binden 40 bine çıkarıldı. Böylece emekli hekimlerin emekli aylıkları da yükselmiş oldu. Toplu sözleşme kapsamında doktor dışında tüm sağlık personeline 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sabit ek ödemelerine yüzde 20 zam yapıldı.
Sabah'tan Hazel Ateş'in özel haberine göre 2022-2023'ü kapsayan toplu sözleşme kapsamında doktorlar dışındaki çalışanların döner sermaye ek ödemeden aldıkları pay da yüzde 20 artırıldı.
Bu artıştan, ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi, radyoloji, tıbbi sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar ile tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfında çalışanlar yararlanacak. Toplu sözleşme ile 400 bin sağlık çalışanının ek ödeme kadro unvan katsayısı ilavesi de yüzde 100 artırıldı.
Acil serviste hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 yükseltildi.