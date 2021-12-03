2022'de kimin maaşı ne kadar olacak? Kalem kalem zamlı maaşlar

Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler ile diş hekimlerinin ek göstergesi de 17 binden 40 bine çıkarıldı. Böylece emekli hekimlerin emekli aylıkları da yükselmiş oldu. Toplu sözleşme kapsamında doktor dışında tüm sağlık personeline 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sabit ek ödemelerine yüzde 20 zam yapıldı.