2022 yılında en çok satılan araba modeli hangisi ve ne kadar satıldı?
Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2022 yılında kaç tane araç satıldığına dair raporunu açıkladı. Açıklanan verilere göre 2022 Ocak-Haziran arası satılan araba sayısı, geçen yıla göre yüzde 9,3 azaldı Peki 2022 yılında en çok hangi araba satıldı? İşte rakamlar...
Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması 2022 yılının ilk yarısında satılan araba sayısını etkiledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre Ocak-Haziran ayları arasında satılan araba sayısı geçen yıla oranla yüzde 9,3 düştü.
Peki 2022 yılında en çok satılan araba modeli hangisi ve hangi araba ne kadar satıldı? İşte 2022 Ocak-Haziran ayları arası model model satılan araba sayıları...
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LAMBORGHINI 3 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 2 adet
9 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet