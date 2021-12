2022 Survivor All Star öncesi şampiyon Ogeday Girişken ile Nisa Bölükbaşı arasıdna aşk iddiası

Survivor All Star 2022 'ye doğru geri sayım başladı merakla beklenen 2022 Survivor All Star kadrosunda isimleri geçen 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile 2020 Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yarışmadan sonra aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı arasında aşk başladığı iddiası sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in aşk yaşadığı iddiası arkadaş grubuyla Kapadokya'ya giden ikilinin katıldıkları bir doğum gününde samimi şekilde görüntülenmelerinin ardından ortaya çıktı. Aşk iddialarının ortaya çıkmasıyla, Survivor All Star 2022'de beraber yarışacak olan Barış Murat Yağcı'nın bu ikiliyle arasında sorun yaşanıp yaşanmayacağı da sosyal medyada dolaşan söylentilerden biri haline geldi.