2022 Oscar Ödül Tören tokatlayıp geçti Sean Penn ödülleri yakarım deyip ilan etti

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) 94'üncü kez düzenlendi. Tören yine geleneksel mekanı Los Angeles 'taki Dolby Theatre'a döndü. Bu yıl bazı ödüller ana törenden önce açıklandı. Daha sonra da ana törene geçildi. Törende Ukrayna'daki savaşa dönen Rusya işgali ve Zelenski vurgusu hüküm sürerken, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Will Smith, saç dökülme hastalığı olan eşiyle alay ettiği iddia edilen Chris Rock'a sinirlendikten sonra bir anda sahneye giderek komedyeni yumrukladı. Smith'in bu sırada "Karımın adını ağzına alma" dediği duyuldu. İzleyenler bu anları şov zannetse de yaşananların gerçek olduğu belirtildi. İşte törene damgasını vuran olaylar...