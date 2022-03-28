2022 Oscar Ödül Tören tokatlayıp geçti Sean Penn ödülleri yakarım deyip ilan etti
Rusya-Ukrayna savaşı Oscar Ödül Töreni'ne de sıçradı. Törende 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye söz verilmemesi durumunda ödüllerini yakacağını söyledi.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) 94'üncü kez düzenlendi. Tören yine geleneksel mekanı Los Angeles 'taki Dolby Theatre'a döndü. Bu yıl bazı ödüller ana törenden önce açıklandı. Daha sonra da ana törene geçildi. Törende Ukrayna'daki savaşa dönen Rusya işgali ve Zelenski vurgusu hüküm sürerken, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Will Smith, saç dökülme hastalığı olan eşiyle alay ettiği iddia edilen Chris Rock'a sinirlendikten sonra bir anda sahneye giderek komedyeni yumrukladı. Smith'in bu sırada "Karımın adını ağzına alma" dediği duyuldu. İzleyenler bu anları şov zannetse de yaşananların gerçek olduğu belirtildi. İşte törene damgasını vuran olaylar...
2022 Oscar Ödül Töreni heyecanı, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın gölgesinde yaşandı. Ukrayna konusunda ülkenin devlet başkanı Zelenski'nin törene bağlanmamasının yanı sıra ülkeye yönelik yardım çağrısında bir kere bile 'Ukrayna' adının söylenmemesi de bazı tepkilere yol açtı.
Sean Penn 'Zelenski'ye söz verilmezse ödüllerimi yakarım' dedi: Daha önce 2 kez "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan ünlü oyuncu Sean Penn'den Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile ilgili dikkat çeken bir talep geldi. Penn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye söz verilmemesi durumunda ödüllerini yakacağını söyledi.
Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini belirtti: Amerikalı aktör Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bu yılki Oscar Ödülleri töreninde konuşturulmaması halinde törenin boykot edilmesi gerektiğini söyleyerek, bugüne kadar aldığı Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini belirtti. Penn, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu anda bizim ödüllerimizin yapacağı en iyi şey, başkana konuşma fırsatı vermek. Bunu yapmamak için karar verilmiş. Eğer başkana söz verilmezse döndüğümde ödüllerimi yok edeceğim."