2022 Kainat Güzeli Kerküklü Darya Kamil sosyal medyada gündem oldu! Mesleği şaşırttı!

İşte Darya Kamil ile ilgili sosyal medyada yer alan o yorumlardan bazıları:

-Off ne yakisikli agzimin suyu aktı

-Ay yalan sokaklarda hep bu adamdan var

-Aşkından ölüp bittiğim adam

-Başka katılan olmadı herhalde

-Göz zevkim bozuldu şuan

-Allah için bunu neresi güzel bunun gibileri bizim buralarda çok var

-Bizim görmediğimiz jürinin gördüğü güzellikleri vardır belki

-Resmen 30-35 yaşında görünen averaj bir adam güzellik kralı mı seçiliyor? Kadınlarda neden peki 21-22 yaşında devasa güzel olunmak zorunda?