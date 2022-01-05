2022 Kainat Güzeli Kerküklü Darya Kamil sosyal medyada gündem oldu! Mesleği şaşırttı!
2022 Kainat Güzeli Darya Kamil sosyal medyanın gündemine oturdu. Kerküklü Darya Kamil'i beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları "Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı" diyerek dalga geçtiler!
Kerküklü 2022 Kainat Güzeli Darya Kamil sosyal medyanın gündemine oturdu. Darya Kamil'in 2022 Kainat Erkek Güzeli seçilmesiyle adeta 'dalga geçen' sosyal medya kullanıcıları, Darya Kamil'in Kainat Güzeli seçilecek kadar etkileyici bir yanının olmadığını, hatta sokakta onun gibi binlerce erkeğin yer aldığını söyleyerek yarışma sonuçlarını ti'ye aldı. Kainat Güzeli Darya Kamil'in mesleği ise sosyal medyayı şaşırtan bir diğer detay oldu. İşte detaylar...
Kainat Güzeli Darya Kamil'in mesleği ne?
Irak’ta düzenlenen 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında Darya Kamil isimşi sporcu ve doktor birinci oldu. 15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil birinciliğe layık görüldü. Kamil'i 'pek beğenmeyen' sosyal medya kullanıcıları espriyle karışık oldukça sert yorumlarla genç adamı eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Darya Kamil için "Kerküklü genç işadamı kendi kendini kainat güzeli seçtirdi/Covid nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı" diye yorum yaptı.
"İlhami abi sen söyle ben başka bir kainatta mıyım?"
Sosyal medyada Darya Kamil ile ilgili en çok paylaşılan esprili yorum ise, Ölümlü Dünya filminin en dikkat çeken sahnelerinden biri olan, Feyyaz Yiğit'in canlandırdığı Serbest karakterinin "İlhami abi sen söyle ben başka gezegende miyim" repliği oldu. Darya Kamil'i kainat güzeli olmaya yakıştıramayan sosyal medya kullanıcıları "İlhami abi sen söyle ben başka bir kainatta mıyım?" diye esprili paylaşımlar yaptı.
İşte Darya Kamil ile ilgili sosyal medyada yer alan o yorumlardan bazıları:
-Off ne yakisikli agzimin suyu aktı
-Ay yalan sokaklarda hep bu adamdan var
-Aşkından ölüp bittiğim adam
-Başka katılan olmadı herhalde
-Göz zevkim bozuldu şuan
-Allah için bunu neresi güzel bunun gibileri bizim buralarda çok var
-Bizim görmediğimiz jürinin gördüğü güzellikleri vardır belki
-Resmen 30-35 yaşında görünen averaj bir adam güzellik kralı mı seçiliyor? Kadınlarda neden peki 21-22 yaşında devasa güzel olunmak zorunda?