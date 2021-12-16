2022 asgari ücrette detaylar belli oldu! 4. toplantı bugün yapılacak gözler saat 11:00'deki toplantıda
Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karara kilitlendi. Asgari ücretle ilgili 4. ve son toplantı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak...
Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Asgari ücretle ilgili 4. ve son toplantı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.
İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.
Detaylar netleşti
Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.