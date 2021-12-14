2022 asgari ücret zammı ile tüm maaşlar artacak! Cepler bayram edecek neler değişecek?
Asgari ücret zammı için dördüncü toplantının bu hafta yapılması ve 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatı, işsizlik, yaşlılık maaşı, asgari geçim indirimi (AGİ)'de yükselecek. Peki asgari ücret zammı için öne çıkan rakam neler? İşte tüm detaylar...
'2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alırken; yeni rakamın bu hafta duyurulması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Asgari ücretin artması ise sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanlara olumlu yansıyacak.
Sabah'ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirmişti. Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekmişti. Bilgin şunları söyledi:
"İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.'
'Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."