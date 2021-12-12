2021'in en etkileyici kareleri belli oldu! Gören şaştı kaldı: Associated Press açıkladı
Associated Press pandemi ve doğal afetlerin damgasını vurduğu 2021 yılının en etkileyici karelerini ve onların arkasındaki hikayeleri paylaştı.
12 yaşındaki Stephen Mudoga Kenya'da kuldan eve dönerken bir çekirge sürüsünü kovalamaya çalışıyor.
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Ukrayna'nın Rivne kentindeki şehir hastanesinin morgunda koronavirüsten ölen bir hastanın cenazesi
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Polis Bangladeş'in Dakka kentinde kapsamlı bir dijital güvenlik yasasını ihlal etmekle suçlanan yazar Mushtaq Ahmed'in hapishanesindeki ölümünü protesto eden bir kadını dövdü.
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90 yaşındaki Mahavir Singh, Hindistan'ın Delhi ve Uttar Pradesh eyaletleri sınırındaki yeni çiftlik yasalarını protesto eden kalabalığın arasında
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