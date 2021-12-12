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2021'in en etkileyici kareleri belli oldu! Gören şaştı kaldı: Associated Press açıkladı

2021'in en etkileyici kareleri belli oldu! Gören şaştı kaldı: Associated Press açıkladı

Associated Press pandemi ve doğal afetlerin damgasını vurduğu 2021 yılının en etkileyici karelerini ve onların arkasındaki hikayeleri paylaştı.

2021'in en etkileyici kareleri belli oldu! Gören şaştı kaldı: Associated Press açıkladı

12 yaşındaki Stephen Mudoga Kenya'da kuldan eve dönerken bir çekirge sürüsünü kovalamaya çalışıyor.

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2021'in en etkileyici kareleri belli oldu! Gören şaştı kaldı: Associated Press açıkladı

Ukrayna'nın Rivne kentindeki şehir hastanesinin morgunda koronavirüsten ölen bir hastanın cenazesi

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2021'in en etkileyici kareleri belli oldu! Gören şaştı kaldı: Associated Press açıkladı

Polis Bangladeş'in Dakka kentinde kapsamlı bir dijital güvenlik yasasını ihlal etmekle suçlanan yazar Mushtaq Ahmed'in hapishanesindeki ölümünü protesto eden bir kadını dövdü.

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2021'in en etkileyici kareleri belli oldu! Gören şaştı kaldı: Associated Press açıkladı

90 yaşındaki Mahavir Singh, Hindistan'ın Delhi ve Uttar Pradesh eyaletleri sınırındaki yeni çiftlik yasalarını protesto eden kalabalığın arasında

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