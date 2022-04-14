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2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den de bir şehir listede yer aldı

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den de bir şehir listede yer aldı

İNGİLTERE merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, 2021 yılının en çekici şehirleri listesini yayımladı. Şehirlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, sakinleri için yaşam kalitesini korurken turistleri cezbetmesi ve ağırlamanın zorluklarıyla başa çıkması göz önüne alınarak hazırlanan listede Türkiye'den de bir şehir yer aldı. İşte 2021 yılının en çekici 20 şehri...

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den de bir şehir listede yer aldı

1. PARİS

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2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den de bir şehir listede yer aldı

2. DUBAİ

220
2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den de bir şehir listede yer aldı

3. AMSTERDAM

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2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den de bir şehir listede yer aldı

4. MADRİD

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