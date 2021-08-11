2021 en ucuz sıfır otomobiller! Ağustos'ta zam geldi işte güncel en ucuz sıfır araçlar
Otomobil fiyatlarına Ağustos ayında zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı belli oldu.
Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Ağustos ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açıldı. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor.
122
Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.
222
Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller
322
Alfa Romeo Giulia 889 bin 950 lira
422