2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 6 soruda bayram ikramiyesi

Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece iki maaş alanlara iki ikramiye değil tek dosya üzerinden tek ikramiye ödemesi yapılmış olacak.