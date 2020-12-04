2021 asgari ücreti ne kadar olacak işte asgari ücret komisyonuna gelecek rakamlar
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için bir araya geliyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından yapılan ortak açıklamada, "Asgari ücret belirlenirken geçim şartları yaklaşımı dikkate alınmalı" ifadelerine yer verildi. İşte tüm detaylar...
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2021 yılında geçerli olacak rakamların belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Üç işçi konfederasyonu, bugün ilk toplantısı yapılacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla ortak yazılı açıklama yaptı.
''Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı'': Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Nitekim devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir.
''Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı'': 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir. Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı."