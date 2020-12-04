2021 asgari ücreti ne kadar olacak işte asgari ücret komisyonuna gelecek rakamlar

''Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı'': Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Nitekim devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir.