2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Elinde altını olanlar dikkat sakın satmayın
2020 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılında son ayların en düşük seviyesine indi. Elinde altını olanların ise kafası karışık. Uzmanlar 'sabırlı olun' çağrısı yaparken fiyatlar için yeni bir tahmin daha geldi. Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği düğün sezonunun da fiyatları etkileyebileceği açıklandı.
Dolardaki düşüş altını da etkiledi. Peki düşüş sürecek mi? Altının her zaman uzun süreli bir yatırım aracı olduğu söylense de yatırımcılar özellikle yüksek fiyattan altın alanlar ne yapacağını bilemiyor.
Altın fiyatlarının 2021 yılındaki seyrini değerlendiren Mirzaoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız, altın fiyatlarının düşüşünün en belirgin sebeplerinden birinin doların düşmesi olduğuna ve altın fiyatlarının tekrar yükselme grafiğine girdiğine dikkat çekti.
Türkiye’nin altın stoku yapan ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığını belirten Mirzaoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız, “Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte küresel çapta yaşanan ekonomik kriz insanların gelecekle ilgili endişe yaşamalarına neden oldu. Ülkelerin de içine girdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle dolar, euro gibi dövizlere olan güven azaldı.
Her zaman güvenli liman olarak kabul edilen altına talep arttı. Bireysel olarak altına yatırım yapanların yanında ülkelerin de altına yatırım yapmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin en çok altın yatırımı yapan ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığını biliyoruz.