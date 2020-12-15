2020'nin en iyi 10 dizisi açıklandı! Zirve bakın kimin

Dünyanın en ünlü film ve dizi veritabanı IMDb, 2020'nin sonlarına geldiğimiz bu günlerde bu seneye damga vurmuş 10 diziyi listeledi. Kullanıcıların oylarıyla belirlenen bu diziler, 2020'ye adeta damga vurdu.



IMDb verilerine göre 2020'nin en iyi 10 dizisi...