2020 resmi tatil günleri! Bayramlar 9 gün olmayacak işte tatil takvimi
2019 yılında Ramazan bayramı tatili 9 gün olmuş, Kurban bayramı tatili uzamamıştı, peki 2020 tatil günleri nasıl, 23 Nisan, 19 Mayıs tatili hangi günlerde?
2020 yılının tatil günlerini merak ediyor musunuz? Şimdiden söyleyelim önümüzdeki sene 106 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.
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Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri Cumartesi ve Pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak. Cumartesi ve Pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.
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2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.
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Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir.
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