2020 Oscar adayları açıklandı 92. Oscar adayları tam liste
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kathy Bats, Richard Jewell
Laura Dern, Marriage Story
Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
Florence Pugh, Little Women
Margot Robbie, Bombshell
124
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins, The Two Popes
Al Pacino, The Irishman
Joe Pesci, The Irishman
Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
224
En İyi Kısa Film (Animasyon)
Daughter
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
324
En İyi Kısa Film (Live Action)
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbor’s Window
Saria
A Sister
424