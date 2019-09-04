2019'da Türkiye'de en çok satan araç belli oldu! İşte sıralı tam liste
Otomotiv Distribütörleri Derneği yaptığı açıklama araç pazarının 2019 yılının ilk 8 ayında yüzde 46 daraldığını belirtti. Dernek tarafından açıklanan listede ilk 8 ayda en çok satan otomobil markaları da belli oldu.
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,66 azalarak 239 bin 317 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 440 bin 428 satış yapılmıştı.
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Bu yılın 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 43,94 azalarak 193 bin 320, hafif ticari araç satışları ise yüzde 51,86 gerileyerek 45 bin 997 düzeyinde gerçekleşti.
En az satandan, en çok satana doğru Türkiye'de 2019 yılının ilk 8 ayında en çok satan markalar ve satış adetleri:
242
Bentley-4 adet
342
Lamborghini-7 adet
442