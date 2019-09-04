2019'da Türkiye'de en çok satan araç belli oldu! İşte sıralı tam liste

Bu yılın 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 43,94 azalarak 193 bin 320, hafif ticari araç satışları ise yüzde 51,86 gerileyerek 45 bin 997 düzeyinde gerçekleşti.



En az satandan, en çok satana doğru Türkiye'de 2019 yılının ilk 8 ayında en çok satan markalar ve satış adetleri: