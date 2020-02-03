2019 -2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı
Yarıyıl tatilinin ardından 2019 -2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler ders başı yaptı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı.
15 günlük yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış oldu. 2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak ikinci ara tatil 6 Nisan pazartesi günü başlayıp, 10 Nisan cuma günü sona erecek.
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19 Haziran'da bitiyor
Tüm öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlikte dokuz gün tatil yapacak.Ara tatilin ardından 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.
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