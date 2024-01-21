2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı yolda
Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında yeni reformlar hazırlanıyor. Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren önemli değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçirilecek. 5 adımlı yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Memura 3600 ek gösterge, ev kadınına erken emeklilik, Bağ-Kur primlerinde değişiklik, ikinci emekli maaşı ve mesai saatleri gibi konularda adımlar atılacak.
2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli program kapsamında hayata geçirilecek birçok reform bulunuyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar bütün kesimleri ilgilendiren reformlar sırasıyla devreye alınacak.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını belirtti. Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler için çalışmalar başlayacak. Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak?
Yeni uygulama neler getirecek?
Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.
Devlet hangi ödemeleri karşılayacak?
Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak: Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL