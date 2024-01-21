2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı yolda

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını belirtti. Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler için çalışmalar başlayacak. Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak?