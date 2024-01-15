2000-2008 arası sigortalı olanlar dikkat! Kademeli emeklilik yolda Cevdet Yılmaz ne dedi?

Hükümetin kademeli emeklilik planı yok

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emekliliğin beş yıl içinde çıkacağını tahmin ettiğini ifade etti. Erdursun, yeni dönem için yaptığı açıklamasında “Kademeli emeklilik yüzde 100 gelecek. Bu seçimler için hükümetin en ufak bir kademeli emeklilik planı yok” dedi. Erdursun sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi bu konuda bir kanun teklifi hazırladı.