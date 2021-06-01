200 soğanla başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor! Özel günlerin çiçeği 'şakayık' kapış kapış
Yılda bir defa açan, renkleri, güzelliği ve kokusuyla büyük rağbet gören, özel günlerin çiçeği "şakayık", Yalova'daki üreticiler tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Gösterişli olmasının yanında şefkati de simgeleyen şakayık, düğün, nişan gibi özel günlerde gelin buketi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan özel çiçeklerin başında geliyor. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce 8 yıl önce başlatılan proje kapsamında Yalovalı üreticilere tanıtılan şakayık, şimdilerde üreticilerin en gözde çiçekleri arasında bulunuyor. Şakayık üreticileri, ithal edilen çiçeği yetiştirip ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova'da 218 bin 500 dekarlık tarım alanı bulunduğunu söyledi. Yalova'nın işlenebilen tarım alanın yaklaşık 120 bin dekar olduğuna dikkati çeken Parıldar, alanın az olması nedeniyle birim alandan maksimum gelir elde edilebilecek ürünlere yöneldiklerini belirterek şu bilgileri verdi:
"İşlenebilir alanın yüzde 45'lik payını meyvecilik, yüzde 24'lük payını hububat, yüzde 10'luk payını yem bitkileri, yüzde 5'lik payını sebze ve yüzde 3'lük bir payını ise süs bitkileri sektörü almakta. Yani 3 bin 800 dekardan fazla bir alanda süs bitkileri üretimimiz yapılmakta ve yıllık 160 milyon adetle Türkiye'de üçüncü, alan bazında da beşinci konumda. Süs bitkileri sektörü içerisinde kesme şakayık da önemli bir yer tutmakta."
Parıldar, şakayık üretiminin, yaklaşık 8 yıl önce Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 200 şakayık soğanının üretici Mehmet Zengin'in arazisine ekilmesiyle başladığını anlattı. Şu an Zengin'in 3 dekarlık alanda üretimini devam ettirdiğini belirten Parıldar, şöyle konuştu: