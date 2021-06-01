200 soğanla başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor! Özel günlerin çiçeği 'şakayık' kapış kapış

"İşlenebilir alanın yüzde 45'lik payını meyvecilik, yüzde 24'lük payını hububat, yüzde 10'luk payını yem bitkileri, yüzde 5'lik payını sebze ve yüzde 3'lük bir payını ise süs bitkileri sektörü almakta. Yani 3 bin 800 dekardan fazla bir alanda süs bitkileri üretimimiz yapılmakta ve yıllık 160 milyon adetle Türkiye'de üçüncü, alan bazında da beşinci konumda. Süs bitkileri sektörü içerisinde kesme şakayık da önemli bir yer tutmakta."