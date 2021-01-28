20 yıl sonra annesiyle ağabeyini buldu! Esra Erol'da sansürlenen soru ürpertti

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Kadriye Güzel, “ 2 yaşında çocuğum var. Benden bir saniye ayrı kaldığında bile kendimi kötü hissediyorum. Evlat gibisi yok” diyerek isyan etti. Esra Erol, Kadriye'nin 20 yıldır görmediği annesi Naciye İpek'i bulup canlı yayına getirdi. Kadriye Güzel, yıllar sonra ilk kez annesini gördü. Anne Kadriye İpek “Ben bıraktım canım acıya acıya bıraktım. O zamanlar gücüm yoktu. Ama çok aradım. Siz gittikten sonra benim için hayat durdu. Bundan sonra yalnız değilsin kızım. ” diyerek kızı ile hasret giderdi.