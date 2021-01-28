20 yıl sonra annesiyle ağabeyini buldu! Esra Erol'da sansürlenen soru ürpertti
ATV canlı yayınında Esra Erol'un programında bir buluşma daha gerçekleşti. Esra Erol, Kadriye Güzel'in 20 yıldır aradığı annesinin ardından ağabeyini de buldu. Kayıp ağabeyin sansürlenen sorusu stüdyoda buz gibi bir hava estirdi.
ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programında 20 yaşındaki Kadriye Güzel’in aradığı annesi ile evlatlık verilen ağabeyi Mustafa bulundu. Kadriye ilk olarak hiç görmediği annesi Naciye İpek ile buluştu. Anne kız geceyi hiç uyumadan hasret gidererek geçirdi. Perşembe günü yayınlanan programda ise Esra Erol kayıp ağabey Mustafa'yı buldu. Yurt dışında olan Mustafa yayına bağlandığında sorduğu bir soruyla soğuk rüzgarlar estirdi. İşte Kadriye'nin kayıp ağabeyi ve annesiyle ilgili yeni gelişmeler:
Kadriye ve Mustafa henüz çocukken evlatlık veriliyor. Çocuklarını nüfusuna geçirmeyen baba onları terkederken, çocuklar anneye de verilmiyor. Kadriye Urfa'ya, ağabeyi ise Kahraman Maraş"a evlatlık olarak veriliyor. 20 yıl sonra Kadriye Güzel, Esra Erol'un programına katılıp annesi ile ağabeyini bulmasını istedi. Şanlıurfa’da yaşayan Kadriye Güzel “Annesinin küçükken onları terk ettiğini ve babaannesinin kendisini evlatlık verdiğini söyleyerek bugüne kadar kardeş hasretiyle büyüdüğünü” belirtti.
Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Kadriye Güzel, “ 2 yaşında çocuğum var. Benden bir saniye ayrı kaldığında bile kendimi kötü hissediyorum. Evlat gibisi yok” diyerek isyan etti. Esra Erol, Kadriye'nin 20 yıldır görmediği annesi Naciye İpek'i bulup canlı yayına getirdi. Kadriye Güzel, yıllar sonra ilk kez annesini gördü. Anne Kadriye İpek “Ben bıraktım canım acıya acıya bıraktım. O zamanlar gücüm yoktu. Ama çok aradım. Siz gittikten sonra benim için hayat durdu. Bundan sonra yalnız değilsin kızım. ” diyerek kızı ile hasret giderdi.
Kadriye ve annesi geceyi hiç uyumadan hasret gidererek geçirdiler. Perşembe günü Esra Erol onları bir mutlu haber daha verdi. 2006 yılında evlatlık verilen Mustafa da bulundu... Hem Kadriye hem de annesi Naciye haberi alınca gözyaşlarına boğuldular.