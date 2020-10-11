2 yaşında babasını kaybeden Demet Akalın'dan herkesi üzen paylaşım! İşte ünlülerin 1 1 Ekim paylaşımları

Bengü

Kızı Zeynep ile poz veren Bengü ise paylaşımında, "Bir kız çocuğu annesi olarak ; her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda, özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum" dedi.