2 yaşında babasını kaybeden Demet Akalın'dan herkesi üzen paylaşım! İşte ünlülerin 1 1 Ekim paylaşımları
Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü ünlü isimler es geçmedi.
Ünlüler '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'yle ilgili sosyal medya hesapların paylaşım yaptılar. Bazıları yayınladıkları karelere düştükleri notlarla takipçilerini duygulandırdı. 2 yaşındayken babasını kaybeden Demet Akalın'ın paylaşımı takipçilerini üzdü.
İşte ünlülerin o paylaşımları...
Bengü
Kızı Zeynep ile poz veren Bengü ise paylaşımında, "Bir kız çocuğu annesi olarak ; her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda, özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum" dedi.
Tuğba Büyüküstün
İkiz kızları olan Tuba Büyüküstün, "Kızlar dünyanın her yerinde dünyayı değiştirmeye devam ediyor! Kızlar korunma haklarını istiyor. Kızlar erken yaşta evliliğe, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, eğitime erişimdeki eşitsizliğe, kadına ve kız çocuğuna karşı şiddete, iklim değişikliğine karşı savaşıyor. Ve durmayacaklar" notuyla bir paylaşım yaptı.
Pınar Altuğ
Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ ise kızı Su ile pozunu, "Ömür boyu arkanda gölgen olurum" diyerek paylaştı.