2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! 'Kötü haberim var' diyen Acun Ilıcalı duyurdu: Gerçekten ağlamamak elde değil
'Survivor 2022 All Star' yarışmasında dün akşam yaşananlar yarışmacıları kahretti.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 5 Mayıs Perşembe akşamı 96'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı.
Yarışmacılar kazanmak için oyun parkuruna çıkarken, oyunun ödülü de; dana pirzola, etli kuru fasulye, bademli yasemin pilavı, humus oldu.
Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler oldu. Erkekler yarışında iki takım da 7-7 berabere kaldı.
Son oyunda ise Adem'in sayısı ile erkekleri kazanan ünlüler takım oldu. En iyiler mücadelesine gidildi.