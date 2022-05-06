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2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! 'Kötü haberim var' diyen Acun Ilıcalı duyurdu: Gerçekten ağlamamak elde değil

2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! 'Kötü haberim var' diyen Acun Ilıcalı duyurdu: Gerçekten ağlamamak elde değil

'Survivor 2022 All Star' yarışmasında dün akşam yaşananlar yarışmacıları kahretti.

2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! 'Kötü haberim var' diyen Acun Ilıcalı duyurdu: Gerçekten ağlamamak elde değil

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 5 Mayıs Perşembe akşamı 96'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. 

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2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! 'Kötü haberim var' diyen Acun Ilıcalı duyurdu: Gerçekten ağlamamak elde değil

 Yarışmacılar kazanmak için oyun parkuruna çıkarken, oyunun ödülü de; dana pirzola, etli kuru fasulye, bademli yasemin pilavı, humus oldu.

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2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! 'Kötü haberim var' diyen Acun Ilıcalı duyurdu: Gerçekten ağlamamak elde değil

 Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler oldu. Erkekler yarışında iki takım da 7-7 berabere kaldı. 

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2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! 'Kötü haberim var' diyen Acun Ilıcalı duyurdu: Gerçekten ağlamamak elde değil

Son oyunda ise Adem'in sayısı ile erkekleri kazanan ünlüler takım oldu. En iyiler mücadelesine gidildi.

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