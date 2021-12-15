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2 TL'ye 50 km gidiyor! Hurdalardan üretti Ordu'da görenler inanamadı: Arkamdan koşan çok oluyor

2 TL'ye 50 km gidiyor! Hurdalardan üretti Ordu'da görenler inanamadı: Arkamdan koşan çok oluyor

ORDU'da cep telefonu ve bilgisayar tamiri üzerine iş yeri bulunan Sinan Akkuş, hurdadan topladığı parçalar ile ürettiği aracı gören şaştı kaldı.

2 TL'ye 50 km gidiyor! Hurdalardan üretti Ordu'da görenler inanamadı: Arkamdan koşan çok oluyor

Altınordu ilçesinde yaşayan ve elektronik aletlere de meraklı olan 35 yaşındaki Sinan Akkuş, çevre kirliliğini önlemek, yakıt tasarrufu yapmak ve eşi ile birlikte sahilde dolaşabilmek adına elektrikli araç üretmeye karar verdi.

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2 TL'ye 50 km gidiyor! Hurdalardan üretti Ordu'da görenler inanamadı: Arkamdan koşan çok oluyor

Sinan Akkuş, büyük kısmını hurdacılardan topladığı parçalar yapım aşaması yaklaşık bir ay süren, 3 kişilik 4 bin watt değerinde elektrikli araç üretti 

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2 TL'ye 50 km gidiyor! Hurdalardan üretti Ordu'da görenler inanamadı: Arkamdan koşan çok oluyor

Akkuş, yaklaşık 5 saatte 2 TL’ye tam şarj olan aracı ile yaklaşık 50 kilometre yol gidiyor.

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2 TL'ye 50 km gidiyor! Hurdalardan üretti Ordu'da görenler inanamadı: Arkamdan koşan çok oluyor

7 adet aküsü ve çift elektrikli motoru bulunan araçta ses sitemi ve geri manevra için vites de yer alıyor.

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