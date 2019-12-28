2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı kimdir ünlü gazetecinin babası vefat etti

Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dağıstanlı'nın banyoda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.