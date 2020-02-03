2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'le Eylül Öztürk birbirlerine girdi ortalık karıştı
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programının sunucuları Müge ve Gülşen ile sunucu, sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk birbirlerine girdi.
Hem sosyal medya fenomeni olan hem de sunuculuk yapan Eylül Öztürk, Instagram hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının sunucuları Müge ve Gülşen ise bu müjdeli haberi verirken tebrik etmek yerine 'taklitçilik' şeklinde sunmayı tercih etti.
Eşi Kenan Öztürk ile paylaştığı fotoğraf ile sevenlerine duyuran Öztürk paylaşımına; “Kara kurbağa tatlısına kardeş geliyor abileri ablaları. Bir ömür birbirlerine destek olsunlar. Hoş babası da benim için bir çocuk sayılır şu hareketlere bak… Ama sen hep ilk aşkım olarak kalacaksın tabii ki” notunu düştü.
2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen ise ünlü çiftin fotoğrafının taklit olduğunu iddia etti ve ''Eylül Öztürk’ün ikinci bebek müjdesini verdiği pozun aynısını daha önce @patpat_sharing’in çektirdiği ortaya çıktı'' notunu düştü.
Bu paylaşıma sinirlenen Eylül Öztürk, şunları yazdı:
"Ah sevgili 2.sayfa, sanıyorum bu postta beklediğiniz gibi bir linç gelmedi, ama bizi tanıyan ve bilen insanlar bu tip şeyleri dert etmezler zaten bunu bilmeniz gerekiyordu, ayrıca bu da çok genel ve yaygın be bir o kadar da gerçekçi bir manzara ve pozdur.''