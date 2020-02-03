2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'le Eylül Öztürk birbirlerine girdi ortalık karıştı

Bu paylaşıma sinirlenen Eylül Öztürk, şunları yazdı:

"Ah sevgili 2.sayfa, sanıyorum bu postta beklediğiniz gibi bir linç gelmedi, ama bizi tanıyan ve bilen insanlar bu tip şeyleri dert etmezler zaten bunu bilmeniz gerekiyordu, ayrıca bu da çok genel ve yaygın be bir o kadar da gerçekçi bir manzara ve pozdur.''