2. Murad'ın emriyle yaptırıldı Kanuni namaz kıldı! 600 yıl sonra ibadete açılıyor

Projenin yaklaşık yüzde 35’inin tamamlandığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Camimiz 2. Murat Camisi olarak geçiyor. 1429 yılında inşa edilen bir cami. Bu bölgenin en eski ve karakteristik özellikleri diğer camilerden farklı bir yapısı var. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar camimizi ayağa kaldırmak. Burada Cuma namazı bayram namazı kılmak. Çünkü burada Kanun Sultan Süleyman namaz kılmış. Bu camide ve bizim için çok değerli bir yapı." dedi.