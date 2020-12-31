2. Murad'ın emriyle yaptırıldı Kanuni namaz kıldı! 600 yıl sonra ibadete açılıyor
DENİZLİ'de 1429 yılında Sultan 2. Murad döneminde yapılan 2. Murad Camii, 600 yıl sonra ibadete açılıyor. Evliye Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer verdiği tarihi camide, Kanuni Sultan Süleyman'ın sefer sırasında gelip namaz kıldığı biliniyor.
Denizli’nin Honaz ilçesinde yer alan tarihi camide 591 yıl sonra tekrar çalışmalar başladı. Sultan 2. Murad’ın emriyle 1429 yılında yapımı tamamlanan cami, aradan geçen onca yıldan sonra bölgedeki diğer yapılara oranla ayakta kalabilen nadir yapı olma özelliği taşıyor.
Yarısı alüvyonlarla kapandı: Honaz Belediyesi ve Denizli Müze Müdürlüğü’nün bilimsel danışmalığında restorasyon çalışmaları sürdürülen tarihi caminin 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Aradan geçen 529 yılda neredeyse yarısı alüvyonlarla kapanan 2. Murad Cami’nde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor.
Projenin yaklaşık yüzde 35’inin tamamlandığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Camimiz 2. Murat Camisi olarak geçiyor. 1429 yılında inşa edilen bir cami. Bu bölgenin en eski ve karakteristik özellikleri diğer camilerden farklı bir yapısı var. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar camimizi ayağa kaldırmak. Burada Cuma namazı bayram namazı kılmak. Çünkü burada Kanun Sultan Süleyman namaz kılmış. Bu camide ve bizim için çok değerli bir yapı." dedi.
"1429 yılından bugüne taşınmış açık bir müze"
Cami alanında restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hem ibadete hem de turizme açık olacağını belirten Başkan Kepenek, şöyle konuştu: 1429 yılından bugüne taşınmış açık bir müze. Aynı zamanda ibadetlerimizi yapabildiğimiz ve namazımızı kılabileceğimiz bir camimiz olacak.