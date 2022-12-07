2 milyar liralık lüks mücevher vurgunu! 5 dolarlık taşı 10 milyon liraya sattılar
İSTANBUL Cancri Jewellery adı verilen mağazalar aracılığıyla değerli taşlarla yüksek kâr vadederek binlerce kişi dolandırıldı. Akıllara zarar dolandırıcılık zinciriyle ilgili yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Beş aralık taşları müşterilerine milyonlarca liraya satmışlar...
Ukraynalı Dmytro Pavlenko tarafından kurulan Sapphire Stone Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firma, geçen yıl İstanbul, İzmit, Antalya, Trabzon ve Yalova'da Cancri Jewellery adıyla mağazalar açtı.
Görkemli açılış törenlerinde mankenlere yer verildi. 5 yıldızlı otellerde davetler organize edildi. Ukraynalı mankenlerle defile düzenlendi, yemek çıkışında 100 dolar, 100 euro gibi hediyeler verildi.
Pırlanta, zümrük, safir, mozanit, kristal, altın gibi değerli yatırımların satın alınmasından kâr vadederek yatırımcı toplayan firmanın ponzi sistemine kısa sürede onbinlerce yatırımcı dahil oldu. Para yatırmaya başlayan yatırımcılar bununla kalmayıp tanıdıklarını sisteme dahil etti.
110 bin kişi mağdur edildi
110 bin kişinin kaydolduğu sistemde geçen haziranda aniden ödemeler durduruldu. Binlerce yatırımcı mağdur oldu. Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.