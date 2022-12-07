2 milyar liralık lüks mücevher vurgunu! 5 dolarlık taşı 10 milyon liraya sattılar

110 bin kişi mağdur edildi

110 bin kişinin kaydolduğu sistemde geçen haziranda aniden ödemeler durduruldu. Binlerce yatırımcı mağdur oldu. Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.