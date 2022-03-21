2 gündür kayıptı! Korkunç halde bulundu bir de not bırakmış!

Olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesinden ayrı olarak il merkezinde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin Çevikel'den Cumartesi sabahından bu yana haber alamayan yakınları, tüm çabalarına rağmen evlatlarına bir türlü ulaşamayınca bu sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulundu.