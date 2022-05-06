2 gün sürecek! Bugün sağlığınıza ekstra dikkat edin: Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Venüs arasında iyi bir etkileşim olacak. Etkisi 2 gün sürecek. Barış konuşmaları yapmak, çevremizdekilere hoş sözler söylemek, sevdiklerimize hediyeler almak, güzel haberler beklemek, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, ilanı aşk etmek için harika bir gün.