2 gün sürecek! Bugün sağlığınıza ekstra dikkat edin: Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Venüs arasında iyi bir etkileşim olacak. Etkisi 2 gün sürecek. Barış konuşmaları yapmak, çevremizdekilere hoş sözler söylemek, sevdiklerimize hediyeler almak, güzel haberler beklemek, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, ilanı aşk etmek için harika bir gün.
Romantizm: Beğendiğimiz kıyafetlerin, aksesuarların arasında kendimizi kaybetmek ya da seyahatler organize etmek modumuzu daha da yükseltebilir. Romantik ortamlar oluşturmak da ilişkinize iyi gelebilir.
Alım-satım işlerini halletmek için ideal: Sanat ve yaratıcılık gerektiren konulara hayatımızda daha fazla yer açacağız. Koşullarımızı koruma gayretinde olacağız. Bu dönem toprakla ilgilenmek, saksıları çiçeklendirmek, bahçemizi düzenlemek, doğayla ilgilenmek için de harika. Yine toprak alım-satım işlerini halletmek için ideal.
Somut ve kalıcı: Bireysel olarak paramızı arttırmak adına planlar yapabilir, yatırımlarla ilgilenebiliriz. Atacağımız adımların somut ve kalıcı sonuçlar ortaya çıkarmasını isteyeceğiz.