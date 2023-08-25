2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız

Vatandaşların 6 ay ve 6 bin kilometre şartını bağımsız anladıklarını ve bundan dolayı da cezaların gelmeye başladığını söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Öncelikle yanlış bilinen bir şeyden bahsedeyim, burada 6 bin kilometre ve 6 ay şartı vardı. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oldu; 6 bin kilometre yaparsan ya da 6 ay geçerse diye ikisini bağımsız düşündüler ve 3 günde 6 bin kilometreyi yapıp notere gidip bizim araba 6 bin 1 kilometre denilerek satış yapıldı” dedi.