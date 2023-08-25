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2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız

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2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ikinci el araçta vekalet ile satışa da sınırlandırma getirilmesi gerektiğini belirterek, “Vekalet yöntemiyle yılda 3 değil, 150 araç satabiliyorlar” dedi.

2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız

Vatandaşların 6 ay ve 6 bin kilometre şartını bağımsız anladıklarını ve bundan dolayı da cezaların gelmeye başladığını söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Öncelikle yanlış bilinen bir şeyden bahsedeyim, burada 6 bin kilometre ve 6 ay şartı vardı. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oldu; 6 bin kilometre yaparsan ya da 6 ay geçerse diye ikisini bağımsız düşündüler ve 3 günde 6 bin kilometreyi yapıp notere gidip bizim araba 6 bin 1 kilometre denilerek satış yapıldı” dedi.

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2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız

Mahmut Şahin, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Halbuki 6 ay geçmeden satış yapılamaz, 6 ay kesin şart. 6 ay içerisinde 6 bin kilometreyi yapmamışsa 6 ayı geçebilir ama yapmışsa 6 aydan sonra o araba satılabilirdi. Bu yanlış anlaşıldı ve bununla ilgili birçok insan şu an ceza yemeye başladı.

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2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız

Bakın bundan sonra da ceza yenecek ve biz o cezalar konusunda insanları uyaralım dedik. Bu düzenleme aslında Türkiye’de araba fiyatlarının artışının önüne geçmek için yapıldı. Bu düzenleme ve fikri biz destekliyoruz fakat yetersiz olduğu konularda da önerilerimizi dile getiriyoruz.

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2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız

Burada her vatandaş sınırsız sayıda araba satabiliyordu. Herkes araba tüccarı olunca doğal olarak piyasadaki talep arttığından arz ve fiyat da artıyordu. Bunun önüne geçmek gerekiyordu. Yani herkes kendi işini yapsın, araba alım satımını galericiler yapsın. 

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