2. el araç satışında duyulmamış oyun! Aman kanmayın, yanarsınız
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ikinci el araçta vekalet ile satışa da sınırlandırma getirilmesi gerektiğini belirterek, “Vekalet yöntemiyle yılda 3 değil, 150 araç satabiliyorlar” dedi.
Vatandaşların 6 ay ve 6 bin kilometre şartını bağımsız anladıklarını ve bundan dolayı da cezaların gelmeye başladığını söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Öncelikle yanlış bilinen bir şeyden bahsedeyim, burada 6 bin kilometre ve 6 ay şartı vardı. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oldu; 6 bin kilometre yaparsan ya da 6 ay geçerse diye ikisini bağımsız düşündüler ve 3 günde 6 bin kilometreyi yapıp notere gidip bizim araba 6 bin 1 kilometre denilerek satış yapıldı” dedi.
Mahmut Şahin, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
“Halbuki 6 ay geçmeden satış yapılamaz, 6 ay kesin şart. 6 ay içerisinde 6 bin kilometreyi yapmamışsa 6 ayı geçebilir ama yapmışsa 6 aydan sonra o araba satılabilirdi. Bu yanlış anlaşıldı ve bununla ilgili birçok insan şu an ceza yemeye başladı.
Bakın bundan sonra da ceza yenecek ve biz o cezalar konusunda insanları uyaralım dedik. Bu düzenleme aslında Türkiye’de araba fiyatlarının artışının önüne geçmek için yapıldı. Bu düzenleme ve fikri biz destekliyoruz fakat yetersiz olduğu konularda da önerilerimizi dile getiriyoruz.
Burada her vatandaş sınırsız sayıda araba satabiliyordu. Herkes araba tüccarı olunca doğal olarak piyasadaki talep arttığından arz ve fiyat da artıyordu. Bunun önüne geçmek gerekiyordu. Yani herkes kendi işini yapsın, araba alım satımını galericiler yapsın.