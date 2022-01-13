2 dizisi final yapan Elçin Sangu'ya dava şoku! Ödeyeceği ceza dudak uçuklattı

Okay "Elçin Sangu’ya oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu eğitimi verdim, onu prova ve çekimler için hazırladım. Elçin Sangu’ya bir abla gibi kol kanat gerip, kendime gelen teklifleri de Elçin Sangu’yla ilgilenebilmek için kabul etmedim." demişti.