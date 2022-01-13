2 dizisi final yapan Elçin Sangu'ya dava şoku! Ödeyeceği ceza dudak uçuklattı
Güzel oyuncu Elçin Sangu rol aldığı İyi Günde Kötü Günde ve Yalancılar ve Mumları dizilerinin 2 ayı görmeden final yapmasıyla hüsrana uğramışken, menajeri Başay Okay'ın açtığı davada çıkan kararla şok oldu.
Başay Okay mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde "Oyuncu Elçin Sangu 31 Aralık 2015 tarihinde noterden ihtarname çekerek ’Ajans-Sanatçı Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak abla şefkatiyle Elçin Sangu’ya yaklaştım." demişti.
Okay dilekçede "2012 yılında sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Elçin Sangu’ya iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım. Sangu’nun imzaladığı tüm iş sözleşmelerine kefil oldum." ifadelerini kullanmıştı.
Okay "Elçin Sangu’ya oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu eğitimi verdim, onu prova ve çekimler için hazırladım. Elçin Sangu’ya bir abla gibi kol kanat gerip, kendime gelen teklifleri de Elçin Sangu’yla ilgilenebilmek için kabul etmedim." demişti.
Okay "Tüm bu fedakarlıklara rağmen onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı’yla görüştü. 31 Aralık 2015 tarihinde de sözleşmeyi feshetti ve başka ajansa çalışmaya başlayan Elçin Sangu hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı" ifadelerine yer vermişti.