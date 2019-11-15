2 çocuğu da 4 yıl arayla yüksekten düşerek öldü! Annesinin ihmali yok dedi
RİZE'de, oğlunun ardından, 4 yıl sonra kızı Fatma Nur’u (4) da yüksekten düşme sonucu kaybeden Medet Havuz, olayda eşinin ihmali olduğu iddialarını reddetti.
Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı bir binanın en üst katında oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, Salı günü bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kızın düştüğü sırada evde bulunan anne Emine Havuz, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Ailenin komşusu Kadriye Tüfekçi, her iki olay sırasında evde bulunan Emine Havuz hakkında çocuklarının ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası Medet Havuz, DHA'ya konuştu. Eşinin kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Havuz, "Eşim, kızımla çok yakından ilgileniyordu. Her şeyine koşuyordu. Ben ona bir bağırsam, eşim hemen beni azarlardı.