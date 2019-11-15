2 çocuğu da 4 yıl arayla yüksekten düşerek öldü! Annesinin ihmali yok dedi

Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası Medet Havuz, DHA'ya konuştu. Eşinin kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Havuz, "Eşim, kızımla çok yakından ilgileniyordu. Her şeyine koşuyordu. Ben ona bir bağırsam, eşim hemen beni azarlardı.