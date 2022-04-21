2 ayda fiyatı 30 TL'den 20 TL'ye düştü! Hayalini gerçekleştirdi: Osmaniye'de topraksız üretti
OSMANİYE’de topraksız serada üretimi yapılan erkenci çileğin kilosu 20 liradan satılıyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nde okuduğu sıralarda topraksız serada çilek üretimi hayali kuran Ziraat Mühendisi Mahmut Ekiz, yaklaşık 1 yıl önce hayalini gerçekleştirerek arkadaşıyla birlikte Osmaniye’ye ilk topraksız çilek serasını kurdu.
Geçen yıl kasım ayında seraya ilk fidesini diken Ekiz, şubat ayında ilk hasadına başladı.
Yaklaşık 3 aydır 2 dönümlük serasında günübirlik çilek hasadı yapan Mahmut Ekiz, şubat ayında hasada başladı.
Çileğin kilosunun 25 ila 30 lira bandında olduğunu ancak üretimin artmasıyla birlikte çileğin kilosunun 18 ila 20 liralara gerilediğini söyledi.