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2 ayda fiyatı 30 TL'den 20 TL'ye düştü! Hayalini gerçekleştirdi: Osmaniye'de topraksız üretti

2 ayda fiyatı 30 TL'den 20 TL'ye düştü! Hayalini gerçekleştirdi: Osmaniye'de topraksız üretti

OSMANİYE’de topraksız serada üretimi yapılan erkenci çileğin kilosu 20 liradan satılıyor.

2 ayda fiyatı 30 TL'den 20 TL'ye düştü! Hayalini gerçekleştirdi: Osmaniye'de topraksız üretti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nde okuduğu sıralarda topraksız serada çilek üretimi hayali kuran Ziraat Mühendisi Mahmut Ekiz, yaklaşık 1 yıl önce hayalini gerçekleştirerek arkadaşıyla birlikte Osmaniye’ye ilk topraksız çilek serasını kurdu. 

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2 ayda fiyatı 30 TL'den 20 TL'ye düştü! Hayalini gerçekleştirdi: Osmaniye'de topraksız üretti

Geçen yıl kasım ayında seraya ilk fidesini diken Ekiz, şubat ayında ilk hasadına başladı. 

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2 ayda fiyatı 30 TL'den 20 TL'ye düştü! Hayalini gerçekleştirdi: Osmaniye'de topraksız üretti

Yaklaşık 3 aydır 2 dönümlük serasında günübirlik çilek hasadı yapan Mahmut Ekiz, şubat ayında hasada başladı. 

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2 ayda fiyatı 30 TL'den 20 TL'ye düştü! Hayalini gerçekleştirdi: Osmaniye'de topraksız üretti

Çileğin kilosunun 25 ila 30 lira bandında olduğunu ancak üretimin artmasıyla birlikte çileğin kilosunun 18 ila 20 liralara gerilediğini söyledi.

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