2. Abdülhamid'den kalma 50 ilin 144 yıllık rüyası gerçek oluyor
OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid döneminde de projesi Fransız mühendislere çizdirilen '144 yıllık rüya' Karadeniz- Akdeniz Otoyolu, Karadeniz’den Akdeniz’e ulaşımı 6 saate indirecek. 2020'de tamamlanması hedeflenen 818 kilometrelik yoldan 50 il faydalanacak.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında ‘Dereyolu’ olarak gündeme getirilen Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, 2’nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. 1929’da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt'ün temelini attığı yolda, çalışmalar kesintili şekilde devam etti.
1970’li yıllara gelindiğin de çalışmalar, olası bir Sovyet işgalinde, tankların Karadeniz’den İç Anadolu’ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle tamamen durduruldu. 2004 yılında, Ordu’dan geçen Melet Irmağı vadisi üzerine Topçam adıyla baraj yapılması için çalışma başlatıldı.
Bu çalışmayla beraber, 'baraja ulaşım yolları' adı altında ‘Dereyolu’ olarak da bilinen yol çalışması yeniden start aldı. Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi kapsamında; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay hattında toplam uzunluğu 818 kilometre olan yol projesinde çalışma yürütüldü. Sona gelinen ve 50 ilin faydalanacağı 818 kilometrelik yol, Karadeniz’den Akdeniz’e ulaşımı 6 saate indirecek.
Ordu-Mesudiye seyahati 90 dakika düşecek
Ordu etabındaki 88 kilometrelik 1 milyar 455 milyon TL tutarındaki yol projesine, 1 milyar 213 milyon TL harcama yapılarak, yüzde 87 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı. 80 kilometrelik kısım asfaltlanırken, 8 kilometrelik kısımda ise çalışmalar halen devam ediyor.