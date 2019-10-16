2. Abdülhamid'den kalma 50 ilin 144 yıllık rüyası gerçek oluyor

Ordu-Mesudiye seyahati 90 dakika düşecek

Ordu etabındaki 88 kilometrelik 1 milyar 455 milyon TL tutarındaki yol projesine, 1 milyar 213 milyon TL harcama yapılarak, yüzde 87 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı. 80 kilometrelik kısım asfaltlanırken, 8 kilometrelik kısımda ise çalışmalar halen devam ediyor.