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198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır’a helikopterle sevk edildi

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198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır’a helikopterle sevk edildi

ADIYAMAN’da 198 saat sonra enkazdan çıkartılan 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin, ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi. Çetin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilerek tedavi altına alındı.

198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır’a helikopterle sevk edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Adıyaman’da enkaz altında kalan Muhammet Cafer Çetin, 198 saat sonra kurtarıldı. 

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198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır’a helikopterle sevk edildi

İlk müdahalesi yapılan Çetin, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile Diyarbakır'a sevk edildi.

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198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır’a helikopterle sevk edildi

Çetin, her şeyin Allah’ın dediği gibi olduğunu ve imanın gevşetilmemesi gerektiğini kaydederek iyi olduğunu belirtti.

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198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır’a helikopterle sevk edildi

Çetin, daha sonra ambulansa alınarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilerek tedavi altına alındı.

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