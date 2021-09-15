1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım! 67'sinin montajı tamamlandı
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 67'sinin montajı tamamlandı.
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü personellerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yoğun çalışma yürütülüyor.
ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.
Çalışma kapsamında iki kule arasında 67 tabliyenin montajı sona erdi. Kalan 20 tabliye için çalışmalar hızla devam ediyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yerlerine monte edilmesiyle köprüde araçların geçeceği yol büyük ölçüde tamamlandı.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, toplam uzunluğu 2023 metre olacak tabliye yolunu yaklaşık 100 metre yükseklikten görüntüledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Avrupa ve Asya kıtası, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlanmış olacak.