1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım! 67'sinin montajı tamamlandı

Çalışma kapsamında iki kule arasında 67 tabliyenin montajı sona erdi. Kalan 20 tabliye için çalışmalar hızla devam ediyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yerlerine monte edilmesiyle köprüde araçların geçeceği yol büyük ölçüde tamamlandı.