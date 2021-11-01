1915 Çanakkale Köprüsü bitiyor! 18 Mart 2022'de köprü açılıyor

"1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferini simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecektir."