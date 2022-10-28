19 yaşındaki Derin Talu çok cesur! File çoraplı mini etekli paylaşımı olay!
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeyi başarıyor. Her zaman iddialı pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen Derin Talu, son paylaşımıyla da büyük ilgi gördü. Talu, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınladığı pozlarla her daim göz dolduruyor. Talu yine cesur elbisesiyle verdiği pozlarla çok beğenildi.
Geçtiğimiz aylarda Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.
Samyeli, " 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.
Son olarak siyah mini elbise ve file çoraplı fotoğraflarını paylaşan Derin Talu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.